Mercedes 85 bin aracını geri çağırdı

T24 - Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, direksiyondan kaynaklanabilecek olası problemler nedeniyle yaklaşık 85 bin adet 2010 ve 2011 model aracını geri çağırmaya hazırlanıyor.



Mercedes tarafından ABD yönetimine sunulan bir raporda, "hidrolik direksiyon yağı kaybı nedeniyle" bazı modellerindeki direksiyon sisteminin çalışmasında sorun olabileceği uyarısı yapıldı.



Alman otomobil üreticisi, bu problemle karşı karşıya kalınması durumunda, sürücünün yeterince araç hakimiyeti sağlayamayabileceği ve bunun da kaza riskini artırabileceğine dikkat çekti.



Bu ay içinde başlanması beklenen geri çağırma, 2010 model C sınıfı araçlar ile 2010-2011 E sınıfı spor ve üstü açılık modelleri kapsayacak.



ABD'de bu modellere sahip kullanıcıların, araçlarını servislere ücretsiz kontrol ettirebilecekleri de belirtildi.



Türkiye'de satılmış benzer modellerle ilgili şimdiye kadar yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.



