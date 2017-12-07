MERÇED: Balık çiftlikleri kurulmaya başlandı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED ) üyeleri, Taşucu ve Dana Adası\'ndaki bölgeye balık çiftlikleri kurulmaya başlandığını açıkladı.

Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın mensupları ile bir araya gelen çevreciler, Silifke İlçesi\'ndeki Taşucu Mahallesi ve Dana Adası açıklarına kurulmaya başlanan balık çiftliklerinin görüntülerini paylaştı. Mersin\'de kurulan balık çiftliklerinin hukuksuz olduğunu savunan Dernek Başkanı Sabahat Aslan, şöyle dedi:

\"Halkın iradesine balta vuranlar Mersin\'de, halkın sahilleri ve turizm bölgesini istila etmeye başladı. Taşucu ve Dana Adası arasındaki bölgede 40 havuzu olan bir çiftlik üretime başlamıştır. Aynı bölgede 2 çiftlik kurulumu çalışmaları daha yapılıyor. 60 balık çiftliği yapılacağını duyurmuşlardı. Anamur\'dan Silifke\'nin sonuna kadar yaklaşık 300 havuzun bulunacağı bir alan yapılacağını duyurmuşlardı. Dana Adası civarında üretime geçen çiftliğin ÇED Raporu yoktur. İzin belgeleri de çok eskidir. Kurulduğu bölge birinci derecede doğal arkeolojik sit alanıdır. Aynı zamanda Akdeniz foklarının yaşam alanıdır. Bu çiftlik hukuk ve teknik şartlara uygun değildir.\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'ye seslenen Aslan, \"Milletvekili Aytuğ Atıcı\'nın TBMM\'de balık çiftliklerine ilişkin yapmış olduğu konuşmasına karşılık, Mehmet Özhaseki, \'Balık çiftliklerinin ÇED Olumlu Raporu\'na onay verilmeyecek. Bölgede oluşturup yapma fikri vardı. Biz onu reddettik\' demişti. Buna rağmen balık çiftliklerinin planlanıp bazılarının faaliyete geçmesi düşündürücüdür. Devletin bakanının izin vermeyeceklerini ifade etmesinden, Dana Adası civarında çalışan balık çiftliğinin kaçak ve denetimsiz üretim yaptığınız anlıyoruz. Sayın Özhaseki\'ye sesleniyoruz; Mersin halkı verdiğiniz sözü tutmanızı bekliyor. Sizden kaçak üretime başlayan balık çiftliğini kapatarak sökülmesi ve çiftliklere izin verilmemesini istiyoruz\" diye konuştu.



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