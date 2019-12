-MERCAN, SURİYE-İSRAİL 0 NOKTASINA ZEYTİN AĞACI DİKTİ ŞAM (A.A.) - 08.08.2010 - Hediye Levent - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan, İsrail'in, bir an önce bugün izlediği siyasetten vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Mercan, yaptığı açıklamada, "İsrail, bir an önce bugün izlediği siyasetten vazgeçmeli. Uzun dönemde bölgede kalıcı olmak istiyorsa, barışçıl bir yolla sorunları çözmeli" dedi. "Hem Suriye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi hem de bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için İsrail'in izlediği politikayı değiştirmesi gerektiğini" kaydeden Mercan,şöyle devam etti: "Türkiye'nin arabuluculuğu ile yürütülen dolaylı barış görüşmeleleri sonuç vermek üzereydi. İsrail'in Gazze'ye saldırısı (Dökme Kurşun Operasyonu) olmasaydı Golan sorununun da dahil olduğu siyasi konularda direkt görüşmeler birkaç gün içinde başlayacaktı. Bu üzücü birşey. Önümüzdeki dönemde bu süreç tekrar başlar diye ümid ediyoruz." Mercan, milletvekilleri Şaban Dişli, Abdullah Çalışkan, Fevzi Şanverdi ve Abdulrezzak Ertan'ın yer aldığı heyetle birlikte, bir kısmı İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri'nin, Suriye tarafında kalan kısmında incelemelerde bulundu. Kuneytra Valisi Riyad Hicab tarafından karşılanan Mercan ve Türk Parlamenter heyeti, 1967 yılındaki Suriye-İsrail savaşında yerle bir olan ve açık hava savaş müzesi olarak kullanılan Kuneytra'yı gezdi. Mercan ve beraberindeki heyet, 1967 yılında yaşanan savaşa ve Golan'ın İsrail'in işgali altında olan kısmında yaşanan su, tutuklamalar, bölünmüş aileler gibi konulara ilişkin bilgi aldı. ''0'' noktası olarak tabir edilen ve İsrail tarafının görülebildiği bölgede zeytin ağacı diken Mercan, Golan'daki incelemelerinin ardından, "Golan'da bir Türk olarak, iyi ki benim topraklarım hiçbir zaman işgal altında olmadı diye düşündüm" dedi. Açık hava müzesinde gördüklerini "içler acısıydı" diye nitelendiren Mercan, şunları söyledi: "Bu kadar yıl, toprakları işgal altında olmanın nasıl birşey olduğunu hissettim. İsrail işgal ettiği toprakların bir kısmından çekilirken hastane, kilise, cami dahil heryeri yıkmış. Binanın çatısı, temeli ile aynı hizada. İnsani değerleri bir tarafa bırakın, bunun uluslararası hukukta hiçbir zaman yeri yoktur. Yani, çekilirken sadece askeri alanlarla ilgili tasarrufta bulunabilirsiniz. Sivillerin yaşadığı yerleri tahrip edemezsiniz, hastaneyi tahrip edemezsiniz, ibadethaneyi tahrip edemezsiniz." Mercan ve beraberinde heyete eşlik eden Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ise "Bizim temennimiz, bu bölgeye bir an önce barış ve istikrarın hakim olması ve evlerinden göç etmek zorunda kalan insanların evlerine tekrar kavuşabilmeleri" dedi. Kuneytra Valisi Riyad Hicab ise Türkiye-Suriye ilişkilerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ve Türk heyetinin Golan'a gösterdiği ilgiden dolayı duygulandığını kaydetti. Bu arada, Suriye Televizyonu, Mercan ve beraberindeki heyetin Golan ziyaretini yakından takip ederek, Mercan ve Önhon ile röportajlar yaptı.