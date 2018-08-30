Mercan: Erkekliğin pervasız şiddetine karşı toplumun ve adaletin bir yanıtı olmalıdır

Murat Şimşir isimli kişi tarafından darp edildiği gerekçesiyle şikâyetçi olduğu soruşturmanın davası 1.5 yıl sonra görülen Mercan, olaya ilişkin olarak, "Erkekliğin pervasız şiddetine karşı toplumun ve adaletin bir yanıtı olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Yaşadığı şiddetin travmasını atlatamadığını belirten sanatçı, "Ayrıca olayın üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen travmayı psikolojik olarak da atlatabilmiş değilim.

Yaşamış olduğum bu korkunç olaydan sonra bu tip konularla alakalı olarak hukuk sisteminin daha hassas olmasını ve caydırıcı adil sonuçlar üretmesini, hukuksal sürecin acilen hıza kavuşmasını ve gereken cezanın verilmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Mercan Şenel’in basın açıklaması:

Dava dosyası yeni oluşturulmuş olan vaka 1.5 yıl önce meydana gelmiştir. Yaşanan olay ertesi adli tıp raporu alınmış ve şikâyette bulunulmuştur. Hâlihazırda sağ kulağımda kalıcı duyu kaybı ve almış olduığum sert darbelerden dolayı orta kulaktaki kristallerin yerinden oynamasıyla vertigom oluşmuştur.

Ayrıca olayın üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen travmayı psikolojik olarak da atlatabilmiş değilim.

Yaşamış olduğum bu korkunç olaydan sonra bu tip konularla alakalı olarak hukuk sisteminin daha hassas olmasını ve caydırıcı adil sonuçlar üretmesini, hukuksal sürecin acilen hıza kavuşmasını ve gereken cezanın verilmesini diliyorum.

Konunun basına yansıyan şekilde oyuncu Murat Cemcir ile hiçbir ilgisi yoktur. Bir soyisim benzeşmesinden dolayı bu şekilde haber yapılmış. Bahsi geçen şahıs Murat Şimşir'dir.

Şiddetin her türlüsüne maruz kalan ve saldırganlığı örtbas etmeye yönlendirilen tüm kadınları bu vesileyle ses çıkarmaya davet ediyorum.

Erkekliğin pervasız şiddetine karşı toplumun ve adaletin bir yanıtı olmalıdır.

Saygılarımla,

Mercan Şenel