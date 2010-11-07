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Dünya

MERCAN DEDE SARAYBOSNA'DA KONSER VERDİ SARAYBOSNA (A.A)

07 Kasım 2010 09:42

-MERCAN DEDE SARAYBOSNA'DA KONSER VERDİ SARAYBOSNA (A.A) - 07.11.2010 - Bosna Hersek'te düzenlenen 14. Saraybosna Caz Festivali'nde Mercan Dede konser verdi. Türkiye'nin Saraybosna Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin katkılarıyla düzenlenen, vurmalı sazlar ustası Burhan Öçal ve beraberindeki ''The Trakya All Stars'' grubunun konseriyle başlayan festivalde, Mercan Dede hayranlarıyla buluştu. Konsere Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Vefahan Ocak ve eşi Ferzan Ocak, Saraybosna Kültür Ataşesi Hasan Hüseyin Öztürk, ülkedeki çok sayıda yabancı diplomat ile Mercan Dede hayranları katıldı. Mercan Dede ve ekibi, sahnede gösterdiği performans ve müziğiyle ilgi gördü. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, sufi müzik eşliğinde semazen gösterisi de sunuldu.  Bugün sona erecek Saraybosna Caz Festivali, Güneydoğu Avrupa'nın sayılı müzik festivalleri arasında gösteriliyor.

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