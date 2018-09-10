Merasim Sokak davasında karar açıklandı: 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016'da yaşanan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı. 68 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'da bulunan Merasim Sokak'ta, askeri ve sivil servis araçları kırmızı ışıkta beklerken bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Yaşanan saldırıda, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı TAK üstlenmişti.

Savcı, 9 sanık hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 700'er yıl hapis cezası istemişti.