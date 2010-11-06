Merapi Yanrdağı 100 can aldı!

T24

Yetkililer en son patlama da ise 65 kişin ödüğü açıklamsında bulundu. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Kül bulutunun etkisiyle kilometrelerce uzaklıktaki karayollarında otomobillerin gündüz vakti farlarını yakmasına ve dört yıllık uykudan sonra patladığı 26 Ekim’den bu yana 100 kişinin ölümüne neden olan Endonezya’nın Merapi Yanardağı’nın şimdi daha büyük bir tehdit olduğu bildirildi. Başkent Cakarta’nın büyük havalimanlarından Sökarno Hatta’ya bütün seferler iptal edilirken gecikmelerin de etkisiyle, binlerce yolcu saatlerce terminal binasında mahsur kaldı.Merapi’nin faaliyetini yıllardır izleyen bir volkan uzmanı 3 bin metre yüksekliğindeki dağın son günlerdeki gibi davranışlar sergilediğine hiç tanık olmadığını söyledi. Volkanın külahının dibindeki basınçta hiç olmadığı kadar büyüklükte bir birikme olduğu söyleniyor. Volkanın 10 gündür devam eden faaliyeti nedeniyle 75 bin kişi tahliye edildi. Son patlama sırasında ise 64 kişi öldü.