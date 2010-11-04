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Dünya

MERAPİ YANARDAĞI YİNE CAN ALDI MERAPİ (A.A)

04 Kasım 2010 15:41

-MERAPİ YANARDAĞI YİNE CAN ALDI MERAPİ (A.A) - 04.11.2010 - Endonezya'da geçen hafta harekete geçen ve 38 kişinin ölümüne yol açan Merapi yanardağının, bugün yeniden infilak ederek 6 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi. Yetkililer, yanardağın püskürttüğü kül bulutunun 8 kilometre yüksekliğe kadar çıktığını, civarda yaşayan binlerce kişinin bölgeden ayrılmaya devam ettiğini ve uçakların güzergahlarının değiştirildiğini açıkladı. Volkanbilimciler, 26 Ekimde faaliyete geçen Merapi'de hiçbir yatışma belirtisi görülmediğini kaydetti. Merapi'nin geçen hafta infilakıyla 38 kişi hayatını kaybetmiş, 50 binden fazla kişi de bölgeyi boşaltmıştı.

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