-MERAPİ YANARDAĞI 102 CAN ALDI MOUNT MERAPİ (A.A) - 05.11.2010 - Endonezya'da geçen hafta faaliyete geçen Merapi yanardağında dün meydana gelen son patlamayla ölü sayı 102'ye çıktı. Hastane sözcüsü Heru Nugroho, son patlamadan sonra 58 kişinin ölümüyle yanardağın faaliyeti nedeniyle meydana gelen can kaybının 102'ye çıktığını, çoğunda ağır yanıklar olan 70'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Cava adasındaki yanardağın püskürttüğü kül bulutunun 8 kilometre yüksekliğe kadar çıktığı, civarda yaşayan binlerce kişinin bölgeden ayrılmaya devam ettiği ve uçakların güzergahlarının değiştirildiği belirtilmişti. Volkanbilimciler, 26 Ekimde faaliyete geçen Merapi'de hiçbir yatışma belirtisi görülmediğini kaydetmişti.