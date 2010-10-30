-MERAPİ YANARDAĞI YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ MENTAVAİ ADALARI (A.A) - 29.10.2010 - Endonezya'nın Cava adasında hafta başında patlayan, ülkenin en aktif yanardağı Merapi'nin bugün yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Görgü tanıkları, yanardağın yerel saatle 01.00'de faaliyete geçmesinin çevresindeki 12 km alanda yaşayanlar arasında paniğe yol açtığını belirtti. Bugünkü patlamanın, 34 kişinin yaşamını yitirdiği salı günkü patlamadan daha gürültülü ve güçlü olduğunu belirten görgü tanıkları, duman ve küllerin yanardağın 10 km çevresine yayıldığını ifade etti. Yanardağın bugünkü patlamasında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.