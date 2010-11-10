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Dünya

MERAPİ YANARDAĞI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR CAKARTA (A.A)

10 Kasım 2010 17:37

-MERAPİ YANARDAĞI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR CAKARTA (A.A) - 10.11.2010 - Endonezya'da yaklaşık 20 gün önce faaliyete geçen Merapi yanardağının püskürttüğü kızgın lav ve küllerden ölenlerin sayısının 191'e yükseldiği bildirildi. Muhammed Anşori adlı yetkili, daha önce açıklanan 153 rakamının Merapinin faaliyete geçmesiyle ortaya çıkan solunum sorunu, kalp krizi ve diğer hastalıklardan ölenleri kapsamadığını söyledi. Yanardağdaki patlamalar nedeniyle bugün de havaya kül bulutları yükselirken, bazı uluslararası havayollarının da bölgeye uçuşlarını yine iptal ettiği belirtiliyor. Yetkililer, başkent Cakarta'nın yüzlerce kilometre doğusunda yer alan Merapi yanardağında ölü sayısını en son 153 olarak açıklamıştı.

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