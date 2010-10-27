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Dünya

MERAPİ VOLKANI 19 CAN ALDI  SLEMAN (A.A)

27 Ekim 2010 00:51

-MERAPİ VOLKANI 19 CAN ALDI  SLEMAN (A.A) - 26.10.2010 - Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi volkanının püskürmesi sonucu küller altında kalan 19 kişi öldü.  Volkanın içindeki lav birikimi nedeniyle oldukça şiddetli patlamaların başlayabileceği bildirildi. Ancak bazı volkanbilimciler, bu büyük birikimin şiddetli patlamalarla da istikrarlı ve düşük seviyeli patlamalarla da dışarıya atılmasının mümkün olduğunu belirtiyor.  Çevredeki yerleşim birimlerinde tahliye çalışmaları yapılmış olmasına karşın küller altında kalan bazı evlerden cesetler çıkarıldı.  Ölü sayısının artabileceği bildirildi.  

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