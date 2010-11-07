-MERAPİ LAV PÜSKÜRTMEYE DEVAM EDİYOR CAKARTA (A.A) - 07.11.2010 - Endonezya'da 26 Ekimde patlayan Merapi yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ederken, bazı uluslararası uçuşlar da iptal edildi. Son yüzyıldaki en güçlü patlamanın olduğu Merapi'nin cuma günü yaklaşık 50 milyon metreküp gaz, kaya ve kül püskürttüğü belirtiliyor. Volkanın zaman zaman 8 kilometre yüksekliğe kadar püskürttüğü küller, yüzlerce kilometre uzaktaki çatıların, araba camlarının ve ağaçların yapraklarının bile tozla kaplanmasına yol açıyor. Saatte 100 kilometre hızla akan lav ve kayaların önüne gelen herşeyi tahrip edebileceği belirtiliyor. Bu arada, 3 bin metre yüksekliğindeki dağdan gelen nehrin, Merapi'den 30 kilometre ötedeki, yüksek alarm durumu ilan edilen 400 bin nüfuslu Yogyakarta kenti için tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Yetkililer nehrin, yağmur yağması durumunda oluşacak öldürücü volkanik çamuru taşıyan bir kanal olmasından endişe ediyorlar.