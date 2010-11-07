T24 LogoT24 Logo
Dünya

MERAPİ LAV PÜSKÜRTMEYE DEVAM EDİYOR CAKARTA (A.A)

07 Kasım 2010 14:07

-MERAPİ LAV PÜSKÜRTMEYE DEVAM EDİYOR CAKARTA (A.A) - 07.11.2010 - Endonezya'da 26 Ekimde patlayan Merapi yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ederken, bazı uluslararası uçuşlar da iptal edildi. Son yüzyıldaki en güçlü patlamanın olduğu Merapi'nin cuma günü yaklaşık 50 milyon metreküp gaz, kaya ve kül püskürttüğü belirtiliyor. Volkanın zaman zaman 8 kilometre yüksekliğe kadar püskürttüğü küller, yüzlerce kilometre uzaktaki çatıların, araba camlarının ve ağaçların yapraklarının bile tozla kaplanmasına yol açıyor. Saatte 100 kilometre hızla akan lav ve kayaların önüne gelen herşeyi tahrip edebileceği belirtiliyor. Bu arada, 3 bin metre yüksekliğindeki dağdan gelen nehrin, Merapi'den 30 kilometre ötedeki, yüksek alarm durumu ilan edilen 400 bin nüfuslu Yogyakarta kenti için tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Yetkililer nehrin, yağmur yağması durumunda oluşacak öldürücü volkanik çamuru taşıyan bir kanal olmasından endişe ediyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24