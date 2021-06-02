Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde araştırma görevlileri ve hemşirelere yapılacak ek ödemeler hasta memnuniyetine göre belirlenecek!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından tüm kliniklere gönderilen yazıya göre araştırma görevlileri ve hemşirelere yapılacak ek ödemeler değerlendirme anketi sonuçlarına göre yapılacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından hastanenin döner sermaye giderlerinden yapılacak olan ek ödemelerin dağıtımına ilişkin yazı tüm kliniklere gönderildi.

Medimagazin'de yer alan habere göre yazıda, hasta memnuniyetini arttırmak amacıyla hasta ve hasta yakınları ile yapılacak olan yüz yüze görüşmelerde doktor ve hemşirelerin değerlendirme anketine tabi tutularak hastaların memnuniyet oranlarına göre çalışanlara ek ödeme sağlanacağı ve bu ödemelerin memnuniyet oranlarına göre yapılacağı bildirildi.