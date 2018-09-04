Samed Aydın SUN/KAYSERI, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada Boydak Holding eski CEO\'su Memduh Boydak\'ın eşi tutuksuz sanık Meral Boydak\'ın yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasına Boydak katılmazken, avukatları savunma yaptı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Meral Boydak\'ın Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık Meral Boydak katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Tanık ifadelerine karşı savunma yapan avukatlar, Meral Boydak\'a uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, avukatların adli kontrol tedbirinin kaldırılması isteklerinin reddine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Ekim\'e erteledi.