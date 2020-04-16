Yazar Meral Ataç, Büyükada'da son yolculuğuna uğurlandı

Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Nurullah Ataç'ın da kızı olan yazar Meral Ataç, son yolculuğuna uğurlandı.
93 yaşında hayatını kaybeden Meral Ataç' ın cenazesi dün (15 Nisan) akşam Ankara'dan alınarak, çok sevdiği, yaşadığı Büyükada'ya getirildi. Büyükada Mezarlığındaki uğurlama töreni Koronavirüs salgını nedeniyle yönetmeliğe uygun yapıldı.
Ataç Ailesi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Cumhuriyet Halk Partisi Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ın katıldığı törende dualar okundu, mezara çiçekler bırakıldı.
İki çocuk annesi Ataç, Büyükada'da Maden Mahallesi'nde yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda kalçası kırılan Ataç, kızı Ceren Ocak'ın yaşadığı Ankara'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.
"Babam Nurullah Ataç" ve Büyükada'nın eski günlerini anlattığı "Küçük Hanım Meralika" kitaplarının yazarı, 1926 doğumlu Meral Ataç, ilkokulu Büyükada’da, ortaokulu Heybeliada’da, liseyi Ankara Kız Lisesi’nde okudu, ardından Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.