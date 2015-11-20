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Meral Akşener'in torunu oldu

"İlk torunum dünyaya geldi. Artık ben de bir babaanneyim. Allah milletimize hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeyi bizlere nasip etsin"

20 Kasım 2015 22:10

MHP'de uzun zamandır adı genel başkanlık için anılan ve parti lideri Devlet Bahçeli'nin bu dönem vekil listesine koymadığı Meral Akşener babaanne oldu. Akşener haberi Twitter'dan duyurdu.

MHP'de Genel Başkan adayları arasında adı geçen Meral Akşener, aldığı güzel haberi Twitter'daki takipçileriyle paylaştı.

Akşener, mutluluğunu "İlk torunum dünyaya geldi. Artık ben de bir babaanneyim. Allah milletimize hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeyi bizlere nasip etsin" diyerek takipçileriyle paylaştı.

 

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