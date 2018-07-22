İyi Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in, istifa ettiği iddia edildi.

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İddiayı KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cilara, Akşener'in istifa ettiğini ancak partililer tarafından ikna edilmeye çalışıldığını söyledi.

Cilara'nın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Hürriyet'te yer alan habere göre, çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "istifa ediyorum" dedi.

İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, ikna edildi. Bu sırada bazı partililer sosyal medyadan "istifa açıklaması" yaptı.