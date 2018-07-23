Demokrat Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Ben sayın Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum. Kendi düşüncem olarak da bırakmaması gerektiğini ifade etmek isterim" dedi.

Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Adnan Şenel'i ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uysal, olağanüstü kurultay kararının alındığı İyi Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'in "Aday olmayacağım" açıklamasını değerlendirdi.

Türkiye'de rekabete açık bir seçim iklimi oluşmasında cumhurbaşkanı adaylarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun önemli payı olduğunu dile getiren Uysal, şunları kaydetti: "Bu açıdan bu kadar insanın teveccühünü kazanmış bir lider olarak, konjonktürel birtakım dalgalanmalarla değil, milletimizin önündeki iddiamızın yerli yerinde durup durmadığıyla alakalıdır bizim duruşumuz. O açıdan ben hiçbir şekilde görevinden ayrılmasını açıkçası hiç beklemiyorum. Ümit de etmiyorum."

"Görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum"

Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bütün değerlendirmeler yapılır ve çizgiler içerisinde partiler genel kurullarını yapar. Ben milletimizin de İYİ Parti teşkilatlarının da bu kadar teveccüh gösterdiği sayın Meral Akşener'in görevi bırakmaması hususunda kararlılığını büyük bir memnuniyet içerisinde görüyorum. Ben sayın Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum. Kendi düşüncem olarak da bırakmaması gerektiğini ifade etmek isterim."