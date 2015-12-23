"Meral Akşener'in genel başkanlığını desteklediği iddia edildi!

Kurultay tartışmalarının yaşandığı MHP’de, Hüsamettin Özkan'ın "Meral Akşener'in genel başkanlığını MHP'ye ivme kazandıracağın gerekçesiyle desteklediği iddia edildi.

Konuyla ilgili Hüsamettin Özkan "Siyaseti bıraktım. Siyasi hayatım boyunca, hayatımda, hiçbir partinin içişlerine karışmadım" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre eski TBMM Başkanvekili Meral Akşener’le, eski Trabzon Milletvekili Koray Aydın ve eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan arasında delegelerden imza toplanması aşamasında “çatlak” yaşanırken kulislerde Özkan’ın, Akşener’e, “MHP’nin genel başkanı olamaması halinde oluşabilecek yeni ve merkez sağda yer alabilecek bir partinin başına geçebileceği konusunda destek vereceği” konuşuluyor. Akşener’in “MHP’nin tabanını rahatsız edeceği gerekçesiyle sıcak bakmadığı” da iddia edildi.

"Duyarlıyım"

Özkan ise siyasi kulislerde dillendirilen iddialara ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Siyaseti bıraktım. Siyasi hayatım boyunca, hayatımda, hiçbir partinin içişlerine karışmadım. Duyarlı bir vatandaşım. Duyarlı bir vatandaş olmak ayrı, siyasetin içinde olmak ayrı şeylerdir” dedi.

Akşener’in tek başına 300 dolayında imzayı topladığı belirtilirken Koray Aydın’a en büyük desteğin Trabzon’dan geldiği, ancak diğer bölgelerden çok fazla imza toplayamadığı iddia ediliyor. Sinan Oğan’a da delege bazında en büyük desteğin İzmir yönetiminden geldiği ifade ediliyor. Ancak Akşener’in diğer iki adaydan daha fazla delegelerin oyunu alması nedeniyle muhalif kanat arasındaki “çatlağın da derinleştiği” iddia ediliyor.

"Beyaz Çorap Hareketi" eylemi de büyüyor

MHP içinde kurultay isteyen muhaliflerin Facebook ve Twitter’dan başlattıkları “Beyaz Çorap Hareketi” eylemi de büyüyor. Önceleri 300-400 ülkücünün destek verdiği eyleme katılım sayısı 1400’ü geçti.

“Beyaz Çorap Hareketi” adı altında başlatılan mizahi eylemde ülkücüler, beyaz çorap giymeyi yasaklayan Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye karşı “beyaz çoraplı” fotoğraflarını paylaşıyor.