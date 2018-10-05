MERAL AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDE YAŞANAN GERGİNLİKLE İLGİLİ BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Haber: Şengüler YEŞİL/İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in İstanbul\'daki evinin önünde yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, 4 Ekim 2018 günü saat 23.15 civarında 35-40 kişilik bir grubun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in İstanbul Beylerbeyi\'nde bulunan evinin önünde toplanarak slogan attığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında verilen talimat üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin, sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile olay yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarının incelenerek tespitine çalışıldığı kaydedildi. Şu ana kadar kimliği belirlenen 12 şüphelinin yakalandığı, kimlik tespit ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.