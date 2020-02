Meral Akşener'in evinin karşısına "Her an her şey olabilir" yazmıştı; şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin karşısında bulunan duvara "Her an her şey olabilir" tehdidini yazan Burak G. hakkında takipsizlik kararı verildi. Akşener, şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

TIKLAYIN-Meral Akşener'in evinin karşısına "Her an her şey olabilir" yazan iki kişi gözaltına alındı

Meral Akşener’in evinin karşısındaki duvara yazı yazan Burak G. (23) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak G., hakkında “Basit tehdit" suçundan başlatılan soruşturma, suçun şikayete bağlı suç olması ve Akşener’in de 5 Mayıs 2018 tarihinde avukatı aracılığı ile dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçmesi nedeni ile takipsizlikle sonuçlandı.

Ne olmuştu?

Meral Akşener'in Beylerbeyi'nde oturduğu evinin karşısındaki duvara, "Her an her şey olabilir" şeklinde yazdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Burak G.(23), emniyet işlemlerinin ardından 5 Mayıs 2018 tarihinde adliyeye sevk edilmiş, savcı tarafından sorgusu yapıldıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkeme, sorgusunu yaptığı Burak G.’yi, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.