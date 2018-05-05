Meral Akşener'in evinin karşısına "Her an her şey olabilir" yazan kişi serbest bırakıldı

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in vinin karşısındaki duvara yazı yazdığı gerekçesi ile hakkında, "Tehdit" suçundan soruşturma başlatılan Burak G., tutuklama talebiyle sevk edilidiği mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Akşener'in soruşturma aşamasında şikâyetinden vazgeçtiği belirtildi.

Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde oturduğu evinin karşısındaki duvara, "Her an herşey olabilir" şeklinde yazdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Burak G.(23), emniyet işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcı tutuklanmasını istedi

Hakkında, "Tehdit" suçundan soruşturma yürütülen Burak G., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Burak G'nin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Akşener şikayetinden vazgeçti

Yazıyı yazanlar hakkında şikâyetçi olduğu öğrenilen Meral Akşener'in soruşturma aşamasında şikâyetinden vazgeçtiği öğrenildi.



Burak G. ile birlikte yazı yazdığı iddia edilen 14 yaşındaki şüpheli E.T. ise polis tarafından serbest bırakıldı. E.T.'nin Pazartesi günü aile bireylerinden biri ile birlikte adliyeye giderek ifade vereceği öğrenildi.