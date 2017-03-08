Meral Akşener'in Edirne'de "Hayır" konuşması yapacağı salon tadilata alındı

MHP'de "Hayır" kampanyası yürüten muhalif kanadın liderlerinden MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in Edirne Ticaret Odası'nda yapacağı toplantının salonu tadilata alındı.

Eski MHP Edirne İl Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın, Twitter hesabından tadilat kararını duyururken, "Sn Meral Akşener'in Edirne ziyaret programı kapsamında Edirne Ticaret odası söz verdiği salonunda tadilat kararı aldı. Bunlar hep Almanya'nın işleri" diye yazdı.

Akşener, önceki haftalarda da valilik tarafından verilen iznin kaldırılması, salon iptalleri ve elektrik kesintisi gibi sorunlar yaşamıştı.