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Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti
Nihat Gürer, 80 dönemi MHP Kocaeli İl Başkanı'ydı
MHP'de ihraç öncesi genel başkanlığa adaylığını koyan Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti.
Gürer, 80 dönemi MHP Kocaeli İl Başkanı'ydı.
Nihat Gürer'in uzun süredir tedavi gördüğü belirtilirken, Meral Akşener, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gürer'in cenazesinin pazar günü (22 Ocak 2017) İzmit Fevziye Camii'nden ikindi namazına müteakip kaldırılacağını açıkladı.
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