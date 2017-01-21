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Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti

Nihat Gürer, 80 dönemi MHP Kocaeli İl Başkanı'ydı

21 Ocak 2017 15:03

MHP'de ihraç öncesi genel başkanlığa adaylığını koyan Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti.

Gürer, 80 dönemi MHP Kocaeli İl Başkanı'ydı.

Nihat Gürer'in uzun süredir tedavi gördüğü belirtilirken, Meral Akşener, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gürer'in cenazesinin pazar günü (22 Ocak 2017) İzmit Fevziye Camii'nden ikindi namazına müteakip kaldırılacağını açıkladı.

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Nihat Gürerhayatını kaybettiMeral AkşenerağabeyKocaeliMHP
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