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Meral Akşener'e ikinci saldırı girişimi

Dışarıda protesto gösterisinin sürdüğü dakikalarda Akşener, salonda referanduma ilişkin konuşma yaptı

19 Mart 2017 20:26

MHP Genel Başkanlığı’na aday olduktan sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener’e Mersin'de konuşma yapacağı Yenişehir Kültür Merkezi'nde 100 kişilik bir grup tepki gösterdi. Binaya girmek isteyen gruba polis müdahalede bulundu. Akşener'in konuşma yapacağı kültür merkezi polis barikatlarınca çevrelendi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ülkü Ocakları üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, ellerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının da bulunduğu ’Bulmak isterseniz şeref ve izzet, ille Devlet ille Devlet’ yazılı pankart taşıyarak eylem yaptı.

Akşenir’in programının yapılacağı Yenişehir Kültür Merkezi’ne girmek isteyen grubun önü, binaya 400 metre kala Çevik Kuvvet polisi tarafından barikat kurularak kesildi.

Grubun geçişine izin vermeyen güvenlikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı İdris Yılmaz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Demir’i dağılmaları yönünde ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra, ’Lidere sadakat şerefimizdir’ sloganı atan grup, alandan uzaklaşarak dağıldı.

Dışarıda protesto gösterisinin sürdüğü dakikalarda Akşener, salonda referanduma ilişkin konuşma yaptı.

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