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Meral Akşener'e cinsiyetçi protesto: Etek ve kadın ayakkabısı fırlattılar!

Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, Bolu'da protesto edildi

08 Nisan 2017 19:37

Referandum çalışmaları kapsamında Bolu’ya gelen eski MHP Milletvekili Meral Akşener bir grup tarafından cinsiyetçi protestoya maruz kaldı.

Akşener’in konferans vereceği salon çevresinde çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi alınırken TOMA da hazır bekletildi. Meral Akşener’in konferans vereceği salona girmesiyle birlikte yaklaşık 100 kişilik bir grup sloganlar atarak polis bariyerlerinin önüne geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine sloganlar atan grup protestolarının referandum propagandası için olmadığını belirterek, "Bizim protestomuz şer odaklarla birlik olan, lidere sadakatsizlik gösteren, ülkücü hareket içinde karalama kampanyası başlatan sözde milliyetçileredir" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri ayakkabıları ve etekleri polis bariyerinin arkasına fırlattı.

Yaklaşık 100 kişilik grup protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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