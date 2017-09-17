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"Meral Akşener'den Prof. İlber Ortaylı'ya, Kurucular Kurulu için teklif" iddiası

Akşener ekibinin, Ortaylı’dan gelecek yanıtı beklediği de iddia ediliyor

17 Eylül 2017 23:14

Meral Akşener’in kurulma aşamasındaki partiyle ilgili ilk elden vereceği bilgiler için 27 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısı merakla beklenirken, kulislerden sürpriz isimler hiç eksilmiyor.  Akşener'in Prof. İlber Ortaylı ile eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’a, Kurucular Kurulu için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Akşener ekibinin, Ortaylı’dan gelecek yanıtı beklediği söyleniyor. Yeni parti için adı sıkça geçen Ümit Kocasakal yine kulislerden gelen isimler arasında yer aldı.

Yeni partinin kurulma aşaması yaz dönemini parti programı, tüzük ve partinin temel taşını  oluşturacak Kurucular Kurulu listesi hazırlıklarıyla geçti. Yeni parti için MHP teşkilatlarından istifalar  dikkat çekti. Akşener’in 27 Eylülü basın toplantısından sonra taşların yerine oturması bekleniyor.

Yeni Parti için Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’nde genel merkez tutulurken tadilatın sürdüğü de belirtiliyor.
Ankete dahil edilmişti.

Meral Akşener önderliğindeki yeni parti son anket çalışmalarında yer almasıyla dikkat çekti. Daha önceki anketlerde Meral Akşener’in kuracağı partiye yer verilmezken, Objektif Araştırma şirketi ilk defa yer vererek anket çalışmasının sonuçlarını açıklamıştı. Araştırmaya göre, yarın seçim olsa; AKP yüzde 29.5, CHP yüzde 18.5, MHP yüzde 3.1, HDP yüzde 6.9 ve diğerleri yüzde 2.1 oranında oy alıyor. 

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