T24 LogoT24 Logo
Gündem

MERAL AKŞENER'DEN KAPALI ÇARŞI ZİYARETİ

Oral OKAYBEN/İSTANBUL DHA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Beyazıt'ta bulunan Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti

09 Nisan 2018 21:58

Oral OKAYBEN/İSTANBUL DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Beyazıt\'ta bulunan Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Çemberlitaş\'taki Tavuk Pazarı Otoparkının yanındaki kapıdan Kapalı Çarşı\'ya giren Akşener\'e, partililer ve bazı genel başkan yardımcıları eşlik etti. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Akşener, dükkanları gezerek çay içip esnafın sorunlarını dinledi. Kapalı Çarşı ziyareti sırasında, \"Cumhurbaşkanı Meral Akşener\" sloganları atıldı.
Akşener, esnaflarla sohbetinde, \"Ekonomiyi sadece inşaat sektörünün üzerine oturttular. Sayın Erdoğan\'ın ekonomik görüşü sadece inşaat üzerinde yürüdü. OHAL ile yönetilen bir ülkede ne yerli ne de yabancı yatırımcı gelip de yatırım yapmaz. Bizim özel sektörün tamamının borcu Avro dolar üzerinden. Ben kalbim titreyerek bakıyorum, her sabah Dolar ve Avro 2 lira arttığında 4.5 milyar Dolar borcumuz artıyor. Tedbir alınması lazım ama ekonomiyi yöneten kişiyle Cumhurbaşkanı kavga ediyor, ya böyle bir ülke olur mu. Burada güven sağlanır mı!ö diye konuştu.
İttifaka ilişkin soruları yanıtlarken Akşener “İttifak ile ilgili bir bilgim yok. Herhangi bir irtibatımız yok. Fakat sayın Kılıçdaroğlu kongre sonrası Hayırlı olsun ziyareti yapacak. Perşembe günü için randevulaştık. Ben bi kere başından aday olduğumu söyledim. Ya herru ya merru şeklinde gidiyoruz\" ifadelerini kullandı.
Akşener esnaf odasını da ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların fotoğraf çektirdiği Akşener, daha sonra Kapalı Çarşı\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Akşener\'in Kapalı Çarşı\'ya girişi
-Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesi
-Dükkanlara girerek çay içip esnafla sohbeti
-Esnafı\'ın mavi boncuk takması
-Esnaf Odasını ziyareti
-Sorulara yanıt vermesi
-Vatandaş ve esnafın fotoğraf çektirmesi
Detaylar 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oral OKAYBENİSTANBUL DHA İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerBeyazıtKapalıTavuk Pazarı OtoparkınınAkşenerBuradaMeral Akşener"Sayın ErdoğanOHALBizimAvroBenDolarTedbirCumhurbaşkanıHerhangiFakat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24