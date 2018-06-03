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BBC Türkçe

Meral Akşener'den iktidara: Bu devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular, FETÖ ile el sıkıştılar

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Eskişehir'de düzenlediği mitingde iktidarın Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilişkili olduğunu ifade edip "FETÖ ile el sıkıştılar" dedi.

03 Haziran 2018 16:12

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Eskişehir'de düzenlediği mitingde "Dün Gaziantep'te yaşadıklarımızdan sonra bugün Eskişehir bize nefes aldırdı. OHAL'siz bir seçime gidiyormuşuz gibi hissettirdi" dedi. Akşener ayrıca iktidar için "FETÖ ile el sıkıştılar" sözleriyle eleştirdi.

Akşener, 16 Nisan referandumunda da Eskişehir'e gittiğini belirtip "Pek çok şehirde salon bulamazken Eskişehir bir başkaydı. Eskişehir'de çok nazik ve zarif bir şekilde karşılanmıştık" diye ekledi.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1003237940883935232

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener iktidarın Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilişkili olduğunu ifade edip AKP'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Bu devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular. Devlet eşittir = asker' kabul ettikleri için, 'devlet = yargı' kabul ettikleri için ilk hedefleri ordu oldu. FETÖ elebaşı ile el sıkıştılar. Ortak noktaları bu ülkenin kuruluş felsefesine duydukları alerjiydi.

"Ve hatırlayın bu işbirliğinin sonucunda önce Ergenekon, Balyoz ve diğer davalar başladı. Bu ülkenin paşaları birer birer yargılandılar. Ve Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 'Terör örgütü başı' olarak yargılandı ve hapsedildi. Bunlar olurken Zekeriya Öz'e zırhlı Mercedesler verildi."

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