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Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye: Kurultayı toplayın, boyumuzun ölçüsünü alın!

Bahçeli, "Kurmak için zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın" demişti

21 Şubat 2017 19:58

Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin  "Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim" ifadesine yanıt verdi. Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Haydi kurultayı toplayın ve boyumuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız. Ya siz?" dedi.

Akşener, Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkanı adayı olmuştu. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, şunları söylemişti:

 "Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim. 1990'lı yıllarda merhum Başbuğumuzu kurultay salonlarına sokmamak, MHP'yi ele geçirmek, davamızın haysiyetini gölgelemek için oyun içinde oyun kuranlar, şimdi kalkmışlar Türk milliyetçisi maskesiyle yine film çeviriyor, yine sahne alıyorlar" 

MHP'li muhaliflerin hafta sonu yaptığı toplantıyı da isim vermeden eleştiren Bahçeli'ye, Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, Bahçeli'nin konuşmasının ardından attığı tweet'te, "Haydi kurultayı toplayın ve boyumuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız.Ya siz?" dedi.

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