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Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e şeker fabrikası cevabı

"Belki uzaklarda olduğunuz için duyulmamış olabilir...”

07 Mart 2018 22:44

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini şeker fabrikalarının özelleştirmesi konusuna değinmemekle itham eden gazeteci Cüneyt Özdemir’e yanıt verdi. Konunun gündeme gelmesinden bu yana, konuşmalarında şeker fabrikalarının özelleştirmesinden bahsettiğini belirten Akşener, bir süredir ABD’de yaşayan Özdemir’e, "Belki uzaklarda olduğunuz için duyulmamış olabilir” dedi. 

Kişisel Twitter hesabından 8 Mart’la ilgili bir paylaşımda bulunan Akşener’in tweet’inin altına Özdemir, "Meral Hanım merhaba… Şeker Fabrikalarının kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Madem kimse sormuyor, sizin de değineceğiniz yok, ben sorayım bari..” diye yazdı. Çeşitli televizyon kanallarında konuyu gündeme getirdiğini belirten Akşener de, şu cevabı verdi: 

"Cüneyt Bey, Cargill'in Akp hükümetine rapor sunduğu günden bu yana, şeker fabrikalarımızın satışı ve Cargill oyunu, her konuşmamın konusu... "Sattırmayacağız" dedim ve demeye de devam edeceğim. Belki uzaklarda olduğunuz için duyulmamış olabilir.”

Bir süredir ABD’de yaşayan Özdemir, benzer bir soruyu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na da yöneltmiş ve "Cüneyt Bey, ülkemiz için çok önemli olan bu meseleyi sizinle 'saadet çayı' eşliğinde konuşmak isterdim” cevabını almıştı.

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