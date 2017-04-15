Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Kaçmanın taşlarını döşüyor

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, eyalet sistemi tartışmalarıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışını "Bahçeli 16 Nisan akşamı hayır çıkacağını gördü şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor" sözleriyle değerlendirdi.

"Beraber o komisyonda yer alacaksınız, sonra..."

Diyarbakır'a giden Meral Akşener'in gündeme ilişkin açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanının üç danışmanı eyaletten bahsetti. 16'ncı madde 18 maddenin 16'sı ve anayasanında da 123'ncü maddesi esasında bu kamu tüzel kişiliği kurma yetkisinin sadece mecliste olan bu yetkinin Cumhurbaşkanıyla paylaşıldığı onunda böyle bir hakkının olduğu bir madde bu. Şimdi bunu yaparken fark etmeyeceksiniz, beraber o komisyonda yer alacaksınız sonra da üç danışman böyle bir söz söyleyince diyeceksiniz ki; Yani ülkücüler ne diyecek.

"Üzerini örtmek üzere bir söylem"

"Benim buradaki görüşüm şu; Sayın Bahçeli 16 Nisan akşamı hayır çıkacağını gördü. Şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor. O gece saat 23.00 sıralarında yapacağı konuşmanın ana hatlarını, ipuçlarını koydu. Dönüp diyecek ki, sizin danışmanlarınız olmasaydı bu sonuç böyle çıkmazdı. Nitekim 2010 referandumunda da o meşhur anayasa referandumunda da o zaman Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına ayrı sandık koysaydınız demişti. Aynı yol, yani suçlu tespit etme hareketidir bu. Ama 16 Nisan'da 12 puanlık Milliyetçi Hareket partisinin 10 puanı hayır dediği için şimdi bunun üzerini örtmek üzere bir söylem, bir davranış olarak değerlendiriyorum."