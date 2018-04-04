Meral Akşener'den Alparslan Türkeş paylaşımı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medyada hesabında Alparslan Türkeş'in 21. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Akşener yaptığı pylaşımda, "Büyük devlet adamı,Başbuğ Alparslan Türkeş’i saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti kongresi için Anadolu’nun birçok bölgesinden Ankara’ya gelen partililerin Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmek istemelerine müsaade edilmemiş, talimatın bizzat Devlet Bahçeli tarafından verildiği öğrenilmişti.