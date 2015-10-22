Meral Akşener'den "5. parti ile görüştüğü için aday gösterilmedi" iddialarına yanıt

1 Kasım seçimlerinde, başvuruda bulunmasına rağmen milletvekili adayı gösterilmeyen Meral Akşener, “5. parti ile görüştüğü” yönündeki iddiaları yalanladı. Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde yer alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirten Meral Akşener, “Sn. Arınç, Sn. Şener, Sn. Gül ve, veya başka isimlerle görüşmediğim gibi, kimse ile de siyasete dair bir görüşmem kesinlikle olmamıştır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Akşener arasındaki gerginlik ilk olarak TBMM Başkanlığı seçimlerinde su yüzüne çıkmış ve Bahçeli, Akşener'in Meclis Başkanlığı adaylığı için, "Şansını kaybetti" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, 1 Kasım'da yeniden aday göstermediği Akşener için, "O hanımefendi biraz dinlenecektir" açıklamasında bulunmuştu.

MHP kulislerinde, Bahçeli-Akşener geriliminin nedeninin, Akşener'in 1 Kasım milletvekili aday listelerinin açıklanmasına bir hafta kala eski Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Abdüllatif Şener ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın da aralarında yer aldığı oluşumla görüşmesinden kaynaklandığı ileri sürülmüş, Bahçeli'nin, 1 Kasım seçimleri için de Akşener'i aday gösterdiği ancak, "Sapanca yakınlarında gerçekleşen görüşmeden" haberdar olduktan sonra liste dışı bıraktığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Meral Akşener, şunları söyledi: