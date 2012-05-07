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Meral Akşener '28 Şubat' için ifade verdi

Akşener, yaklaşık 2,5 saat Mustafa Bilgili'nin 28 Şubat sürecine ilişkin sorularını yanıtladı

07 Mayıs 2012 21:13

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında TBMM Başkanvekili Meral Akşener'in bilgisine başvuruldu.

Soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin daveti üzerine Ankara Adalet Sarayı'na gelen Akşener, ilk olarak Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen ile görüştü.Akşener'in sorgusu 2,5 saat sürdü.
 
Akşener, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın savcı, Batı Çalışma Grubu'na yönelik bazı bilgiler sordu, ben de bu bilgileri kendisiyle paylaştım bu kadar" dedi.
 
Akşener, daha sonra Ankara Adliyesi'nden ayrıldı. 
 

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meral akşener28 şubat

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