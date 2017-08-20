Meral Akşener yeni partinin kuruluş tarihini açıkladı

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, yeni parti çalışmalarıyla ilgili "Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

Akşener, eski MHP Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür’ün oğlunun Satmazlı Mahallesi'nde düzenlenen Sünnet düğününe katıldı.

Mehter marşlarıyla karşılanan Meral Akşener sünnet olan Cevathan Özgürü tebrik etti ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen davetlileri kırmadı.

Akşener, yeni parti kurma çalışmaları DHA muhabirinin soruları üzerine, “Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.