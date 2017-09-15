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Meral Akşener yeni parti ile ilgili basın toplantısı yapacak

İSTANBUL,(DHA)-MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, kuracakları yeni parti ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek

15 Eylül 2017 00:31

İSTANBUL,(DHA)-MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, kuracakları yeni parti ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Akşener, 27 Eylül Çarşamba günü İstanbul Avcılar\'da bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla tüzük çalışmaları tamamlanan yeni parti ve gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak. 
Basın toplantısı için Meral Akşener Medya İletişim biriminden basın merkezlerine davet gönderildi. Basın davetinde, \"İçişleri eski bakanı ve TBMM eski başkanvekili sayın Meral Akşener, siyasi parti çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek için basın mensuplarıyla bir araya gelecektir. Sayın Akşener, tüzük çalışmaları tamamlanan yeni parti ve gündemle ilgili çok önemli açıklamalar yapacağı sohbet toplantısına, medyamızı temsilen sizleri de davet etmektedir. Sohbetin ardından sayın Meral Akşener bilim, sanat, siyaset, iş ve spor dünyasından seçkin konukların da yer alacağı akşam yemeğinde, medya mensuplarıyla birlikteliğini sürdürecektir.\" denildi.

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