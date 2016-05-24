Meral Akşener: Yargı kararı ile onaylanan olağanüstü kongremiz hayırlı olsun

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı bayrak açan muhaliflerden Meral Akşener, Yargıtay 18. Hukuku Dairesi'nin MHP'de olağanüstü tüzük kurultayına gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin ilk değerlendirmesini Twitter'dan yaptı. MHP Genel Başkan Adayı Akşener, "Yargı kararı ile onaylanan Olağanüstü Kongremiz hayırlı olsun" notuyla Yunan mitolojisinde adalet ve düzen tanrıçası olarak bilinen Themis'in görselini paylaştı.

Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye konuşan Meral Akşener’in avukatı Uğur Tarhan da, “Bilindiği gibi beş buçuk aydır bir hukuk mücadelesi veriyorduk. Yargıtay bu kararıyla davamızda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Ortada hakkını savunan bir irade vardı. Biz 548 delege adına verdiğimiz bu hukuk mücadelesinden haklı olarak çıkmaktan mutluyuz. Onları mahçup etmedik. Hamdediyoruz, şükrediyoruz. Memleketimize, partimize devletimize hayırlı uğurlu olsun. Kongrede ülkücü irade kararını verecektir” diye konuştu.



Akşener, bu akşam saat 21.30'da Haber Türk ekranlarında yayınlanacak "Teke Tek" programına katılacak. Akşener'in Yargıtay kararına ve karar sonrası seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapan Bahçeli'in manevrasına ilişkin geniş değerlendirme yapması bekleniyor.

Akşener'in tweeti şöyle: