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Meral Akşener, tecavüze uğrayan kediyi sahiplendi

Kedi için yuva aranıyordu

Fotoğraf: Ajanimo

19 Şubat 2018 19:29

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  hafta sonu miting için gittiği İzmir'de, tecavüze uğrayan bir kediyi sahiplendiği belirtildi. 

Ajanimo'dan Nilay Küçük Cantank'ın haberine göre; Aralık ayında İzmir'in Foça ilçesinde bulunan PTT önünde bir kedi kanlar için bulundu.  Veteriner kliniğine götürüldüğünde kedinin tecavüze uğradığı ve bu sebepten idrar yolları ve bağırsakları yırtılıp his kaybına uğradığı öğrenildi. Tuvaletini kendi yapamayan kediye yuva aranıyordu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için gittiği İzmir'de bu kediyi sahiplendi. Kedi, Akşener'in talimatı ile Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun ve Yücel Bey'e teslim edildi.

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Meral AkşenerkediAjanimo

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