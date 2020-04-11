Meral Akşener: Tam karantinayı 2 saat önce vatandaşa bilgi vererek uygulayan iktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduğunu ispatladı

T24 Haber Merkezi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 31 ilde gece yarısından neredeyse 2 saat önce ilan edilen sokağa çıkma yasağına tepki gösterirken, "Tam karantina teklifimizi yasak başlangıcından 2 saat önce vatandaşa bilgi vererek uygulayan iktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladı" dedi.

İçişleri Bakanlığı, gece yarısından neredeyse 2 saat önce, bugün 24.00'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Yasak kapsamında sağlık kuruluşları, eczaneler, fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, her 50 bin nüfusa bir adet olacak şekilde akaryakıt istasyonlarının açık olacağı belirtildi.

TIKLAYIN - 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi

21.50'de açıklanan yasak sonrası marketlere ve fırınlara akın eden vatandaşlar, hafta sonu ihtiyaçlarını gidermek için sokaklardaydı. Bazı bölgelerde sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı görülürken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.

Akşener, geç saatte açıklanan yasak sonrası oluşan panik nedeniyle iktidarı suçlarken, Twitter hesabından konuya ilişkin şunları paylaştı:

"Tam karantina teklifimizi yasak başlangıcından 2 saat önce vatandaşa bilgi vererek uygulayan iktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladı. Tüm vatandaşlarımızı sakin olmaya, yasağa uyarak kendilerini ve sevdiklerini korumaya davet ediyorum."