Meral Akşener: Siyasi etik diye diye geziyorlar ama zora geldi mi cinliklerin peşine düşüyorlar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeniden tartışmaya açılan yüzde 10 barajı tartışmasında kulislerde “Yükseltilmeli” dediği konuşulan AKP ile “düşürülmesinden yana olduğu” belirtilen MHP’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP’nin farklı fikirlere olup sosyal medya üzerinden konuştuğuna dikkati çeken Akşener, “Barajı konuşan iktidar yolcu demektir” yorumunu yaptı.

Akşener, “Cumhur İttifakı'nın oyları düştü ve ikbali riske girdi diye bu alanda atılacak, merkezinde milletin olmadığı her adım, ahlaken tartışmalı hale gelir” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan iyi Parti lideri Akşener şunları kaydetti:

"Ortakların önce kendi aralarında, sonra kamuoyu önünde konuşmalarını öneriyorum"

Öncelikle ortakların önce kendi aralarında, sonra kamuoyu önünde konuşmalarını öneriyorum. Bir iletişim problemi olduğu ortada. Son dönemde iktidarın ortakları nedense fikir ayrılıkları olan her konuyu Twitter üzerinden veya basın aracılığıyla konuşmayı tercih eder oldu.

"Siyasi etik diye diye geziyorlar ama zora geldi mi böyle cinliklerin peşine düşüyorlar"

AK Parti çevrelerinde barajın yükseltilmesiyle ne amaçlandığını anlamak zor değil. Bazı partileri, önerilen yüzde 12'nin altında değerlendirdikleri açık. ‘Siyasi etik' diye diye geziyorlar ama zora geldi mi kendilerince böyle cinliklerin peşine düşüyorlar. Bu hem etik olmayan hem de gerçekçi olmayan bir yaklaşım. Küçük ortaksa, belli ki kendini riskte görüyor ve barajın düşürülmesini istiyor. Bu da anlaşılabilir bir talep. Çünkü baraj altı kalma ihtimali, siyasi manevra imkanını ortadan kaldırır, etkisiz eleman haline getirir. Belli ki bunu istemiyor. Yoksa yıllarca mevcut barajı savunmuş bir anlayışın, bu hamlesi başka türlü açıklanamaz.

"Cumhur İttifakı'nın oyları düştü"

Ama unutmayalım ki, siyasetin kuralları, bir partinin ikbali üzerine bina edilemez. Edilirse, orada sistemin adı demokrasi olmaz, ‘Yazıhanem açık kalsın” anlayışı olur. Elbette bunların hepsi konuşulabilir, tartışılabilir. Ama bu tartışmalar bütüncül bir şekilde yapılmalıdır. Tartışmaların merkezindeyse milletimiz ve millet iradesinin egemenliği olmalıdır. Cumhur İttifakı'nın oyları düştü ve ikbali riske girdi diye bu alanda atılacak, merkezinde milletin olmadığı her adım, ahlaken tartışmalı hale gelir.

Siyaset millete hizmet için yapılır. Vatandaşınıza dokunmak, sesini duymak zorundasınız. Derdini dinlemek, ne yiyor, ne içiyor bilmek zorundasınız. Bunları bilirseniz, memleketin meselelerini doğru teşhis edersiniz. Doğru tedavinin de ilk şartı doğru teşhistir.

“Erdoğan, siyasetinin ilk yıllarında sokağı bilirdi, vatandaşa dokunurdu”

Sayın Erdoğan, siyasetinin ilk yıllarında sokağı bilirdi. Vatandaşa dokunurdu. Ama saray onu milletten ve dolayısıyla gerçeklerden kopardı. Kendisi maalesef artık başka bir evrende yaşıyor. Türkiye'nin meseleleri ancak siyaset içinde çözülebilir. Bu da ancak siyaset, vatandaşı duyarsa, ona dokunursa, ayağına giderse olur. Milletine yabancılaşmış bir siyasetin memlekete vereceği bir şey olamaz.

Selçuk Özdağ saldırı: Kimin azmettirdiği ortada

“(Selçuk Özdağ’a saldırı emrini kim verdi tartışması) Bu hukuki bir mesele. Cevabı emniyet, yargı bulacak. Kimin azmettirdiği ortada. Bir anlamda, herkesin bildiği bir sır bu. Ama ben siyasetin geldiği nokta açısından üzgünüm. Vücuttaki yaralar iyileşir. Ancak, siyasette, vicdanlarda açtığı yaralar zor kapanır. Hele de ülkeyi yönetenler bu işin önünü almazsa, bu yaralar kangren olur ki, onun da memleketimize bedeli ağır olur. Siyaset, hizmette rekabet alanıdır. Söylediğini beğenmediğiniz rakibinize saldırtırsanız o siyaset olmaz. Bunlar saldırı da değil. Saldırı yüzünüze karşı yapılandır. Bu yapılanlar namert birer pusu. Bunu da aslında bir aydın hareketi olan ‘Milliyetçilik' adına yapıyorlar. Böyle Milliyetçilik olmaz.”

“Böyle soruşturmalar ödül gibi, bu kafayla önleyemezsiniz”

Bu olayların davalarına bir bakın. Ortada planlı, organize bir iş var, ama soruşturmalar, davalar hep ‘Müessir fiilden' açılıyor. Örneğin danışmanım Murat İde'ye saldıranlar… Evinin önünde hepsi araçlarından aynı anda iniyor ve saldırıyor. Yani her şey planlı ve organize. Suç da organize. Ama soruşturma ya da davanın dayandığı kanun maddesi ‘Müessir fiil', yani hafif yaralama. Bu kadar organize işlere böyle soruşturmalar ödül gibidir. Bu kafayla önleyemezsiniz.

İyi Parti ile AKP arasında kapı arkası diplomasi iddialarına yanıt

AK Parti ve MHP genel başkanlarının geçmişte birbirlerine ettikleri hakaretlerden, taktıkları lakaplardan sonra bugün, ‘Etle tırnak olduk' dediklerini görünce, sanıyorlar ki, siyasetçilerin hepsi böyle davranır. İlkeler değil, menfaatler üzerine kurulmuş bir ittifakın parçası oldukları için, doğal olarak her siyasetçinin aynı ilkesizliğe meyledebileceğini düşünüyorlar. Meral Akşener böyle bir şey yapmaz. Bizim en büyük gücümüz, açık ve şeffaf oluşumuz.