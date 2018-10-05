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Meral Akşener: Şikâyetçi olmadım çünkü onlar gariban çocuklar

"Biz bir aileyiz, vakur olacaksınız, sakin olacaksınız, sağduyulu olacaksınız"

05 Ekim 2018 22:18

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener evinde toplanan MHP'lilerden şikâyetçi olmayacağını belirterek, "Ben buraya gelen elli kişiden şikâyetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar" dedi.

Akşener, "Türkiye'nin daha iyiye gitmesi, gençlerimizin umudunun yeniden yeşermesi için bu yola çıktık. Biz bir aileyiz, Vakur olacaksınız, sakin olacaksınız, sağduyulu olacaksınız. Bizi özellikle bir kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar, Talimat verildiler, geldiler" dedi.

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