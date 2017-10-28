T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meral Akşener, Osman Pamukoğlu'na teklif götürdü mü?

"Bundan sonrası, geç bir saat"

28 Ekim 2017 12:34

HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Meral Akşener’in kurucu Genel Başkanı olduğu İyi Parti’ye katılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili, "Bana böyle bir tekli gelmedi" dedi.

Röportajlık’tan Uğur Temel’e konuşan Pamukoğlu, "Ya böyle bir teklif gelirse?” sorusuna, "Gelseydi, şimdiye kadar gelmesi gerekirdi. Bundan sonrası, geç bir saat” yanıtını verdi.

Pamukuoğlu, “Bu sözlerinizden şunu anlayabilir miyiz, Meral Hanım ya da kurmaylarından, bir teklif gelirse cevabınız red mi olur?” sorusuna da “Benim konumumdaki bir kişiye, kurmaylardan teklif gelemez. Hareketin başında kim varsa ondan teklif gelir. Ancak şu ana kadar gelmemiştir ve geleceğini de beklemiyorum" cevabını verdi.

ETİKETLER

Meral AkşenerOsman PamukoğluHEPAR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24