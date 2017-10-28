Meral Akşener, Osman Pamukoğlu'na teklif götürdü mü?

HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Meral Akşener’in kurucu Genel Başkanı olduğu İyi Parti’ye katılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili, "Bana böyle bir tekli gelmedi" dedi.

Röportajlık’tan Uğur Temel’e konuşan Pamukoğlu, "Ya böyle bir teklif gelirse?” sorusuna, "Gelseydi, şimdiye kadar gelmesi gerekirdi. Bundan sonrası, geç bir saat” yanıtını verdi.

Pamukuoğlu, “Bu sözlerinizden şunu anlayabilir miyiz, Meral Hanım ya da kurmaylarından, bir teklif gelirse cevabınız red mi olur?” sorusuna da “Benim konumumdaki bir kişiye, kurmaylardan teklif gelemez. Hareketin başında kim varsa ondan teklif gelir. Ancak şu ana kadar gelmemiştir ve geleceğini de beklemiyorum" cevabını verdi.