Meral Akşener: MHP'lilerin yüzde 80'i "Hayır" diyecek

Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı'na aday olan Meral Akşener, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında MHP seçmeninin yüzde 80'inin "hayır" oyu kullanacağını iddia etti. "7 Haziran seçimlerinde Davutoğlu’ndan kabul etseydim Başbakan Yardımcısıydım, kabul etmedim" diyen Kılıçdaroğlu "Yeni sistemle seçmen iki blokta birleşir, seçilmeyince baraj altı kalınca 2002’deki gibi olur. Milliyetçi Hareket Partisi’nin de kapısına kilit vurması olur" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; referandum çalışmaları kapsamında Muş’a gelen Meral Akşener, burada gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Bir hafta önce yapılan en son ankete göre, ülke genelinde yüzde 55 hayır, yüzde 45 evet olduğunu ifade eden Akşener, anket için kapı çalanların güç durumda olduklarını iddia etti. Eskiden anket için çalınan 10 kapıdan 8'inin açıldığını, şimdi ise 10 kapıdan 8'inin açılmadığına dikkati çeken Akşener, şunları söyledi:

"Ağır bir korku ve baskıya dayanan, buna Ak Partiye anket yapan firmalar da dahil böyle bir tespit var. Özellikle 'tarafsızım' diyenlerin çokluğu, esasında 'hayır' tercihinin olduğu, lakin ailesinin ve çocuğunun işinden olacağı korkusu sebebiyle fikrini söylemediğine dair bir kanaat var, sürprizler var. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 55 hayır, yüzde 45 evet. Ben hayır'ın açık ara önde olacağına inanıyorum. 7 Haziran sonuçlarıyla Adalet Kalkınma Partisi karşılaşabilir onu gözlemledik, sahada. Yüzde 12 oy almış MHP'nin bu yüzde 12’nin yüzde 80’inin hayır diyeceğini iddia ediyorum ben. Bunu dikkatle söylüyorum. Bu Meral Akşener’in peşinden yürüyen kitle için değil, diğer arkadaşlarımız da dahil. Sayın Bahçeli’nin partili cumhurbaşkanlığında inandırıcı olamadı. Birinci gerekçe sayın Cumhurbaşkanının anayasal suç işlediği ve bu anayasal suçun önüne geçilemediği kelime kelime aktarıyorum sayın Bahçeli’nin gerekçesini, bari bu suç işleme işini ortadan kaldırmak için bu suçların hukuk temeline oturtmamız gerektiği şeklinde bir gerekçe ile geldi. Onun için iddia ediyorum, yüzde 80 MHP seçmeni hayır oyu verecek."

"Tutuklanan benim avukatım değil"

“Nuri Polat, benim avukatım değil, İstanbul MHP il disiplin kurulu üyesi ve başkan yardımcısı, kendisini tanıyorum, önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. FETÖ’cü müdür? Suçlu mudur? Suçsuz mudur? Bilemem onu hukuk görecek. Avukatım da olabilirdi, değil. Ama eğer 'avukatın tutuklandı sen suçlusu'na gidilecekse, o zaman Cumhurbaşkanının 4 yaveri FETÖ’cü çıktı, ne yapacağız şimdi? Bütün davalarımız takip eden 3 avukatım var. Eğer avukatlar üzerinden suçlanacaksak razıyım. Yeter ki o zaman aynaya bakıp orada FETÖ görmesi gerekenler de gereğini yapacaksa hay hay. Ama bu havuz medyasının artık ipin ucunu kaçırdığı, bir suçlama mekanizması. Benim 5 kuşak kan akrabalarımdan bir tane FETÖ’den atılan, hapse giren, açığa alınan kimsem yok. Benim eşim küçücük bir esnaf, onların kanka olduğu dönemde Bank Asya’nın post makinaları bayilere dağıtıldı, almayan tek bayi benim kocam. Eğer ben FETÖ’cüysem gereği yapılmalı, ben FETÖ’cüysem bana niye bakanlık teklif ettiniz? 7 Haziran seçimlerinde Davutoğlu’ndan kabul etseydim Başbakan Yardımcısıydım, kabul etmedim. Yeni sistemle seçmen iki blokta birleşir, seçilmeyince baraj altı kalınca 2002’deki gibi olur. Milliyetçi Hareket Partisi’nin de kapısına kilit vurması olur."