Meral Akşener MHP'den ihraç edildi

Milliyetçi Hareket Partisi Disiplin Kurulu, uzun süredir partinin genel başkanı olmak için mücadele veren Meral Akşener'in partiden ihraç edilmesine karar verdi. Akşener süreci yargıya taşıyacağını söyledi.

MHP Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, partinin İstanbul-Üsküdar İlçe Teşkilatına üye olan Meral Akşener'in, yapılan gizli oylama sonucu parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası aldığını belirtti.

Öztürk'ün yaptığı yazılı açıklama şöyle;

"Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Meral Akşener hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı (içeriği) Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İli, Üsküdar İlçe Teşkilatı üyesi Meral Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü uyarınca parti üyeliğinden "Kesin çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verildi."

Açıklamada ayrıca çağrı heyeti üyeleri, Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç hakkındaki disiplin soruşturmasının da eksik evrak olması nedeniyle daha ileri bir tarihte sonuçlandırılacağı vurgulandı.

Yeniçağ gazetesine bir açıklama yapan Meral Akşener'in ise "Gayri hukuki süreci yargıya taşıyacağım" dediği belirtildi.