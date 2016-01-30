Meral Akşener: MHP lideri seçilirsem, Tayyip Bey cesaret edip başkanlık için referanduma gidemez

MHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan isimelrden Meral Akşener, "Referanduma gidilmesi durumunda başkanlık sistemine nasıl hayır çıkacağını göstereceğim. Kesinlikle hayır çıkacak. Nisan'da değişim sağlandığı takdirde Tayyip Bey cesaret edip, referanduma gidemez. Başkanlık sisteminin Türkiye için çok doğru bir yönetim anlayışı ve rejimi olmadığını düşünüyorum" dedi.

Meral Akşener, İstanbul'da internet medyasının yönetici ve yazarlarıyla buluştu. Burada bir konuşma yapan Akşener, MHP'deki değişim sürecinin engellenemez noktaya geldiğine dikkat çekti.

Yeniçağ'daki habere göçre, olağanüstü kongre için imza veren delege sayısının bilinenin aksine 547 olduğunu açıklayan Akşener, "Meşru bir değişim talebi var. Gönlümüzden geçen kongremizi Nisan ayında toplayıp, Türkiye'yi daha bir noktaya getirecek MHP'yi oluşturabilmek. Bu iradenin yok sayılması, görmezden gelinmesi mümkün değildir, meşru değildir, olur da engellerle karşılaşırsam bizlere güvenen, bizlere yetki veren 547 delegemiz için gerekirse çadır kurar, nöbete başlarım" dedi.

"Gençlere büyük önem veriyorum"

Partinin gençleştirilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Akşener, yeni nesilden çok umutlu olduğunu, gençliğin potansiyelinin kendilerine güven verdiğini ifade etti. 40 yaşında içişleri bakanlığı görevine getirildiğini hatırlatan Akşener, "Ülküdaşlarımız, kardeşlerimiz, bizim insanımız neden bu koltuklara oturmasın. Neden bizim gençlerimizden müsteşar, bakan çıkmasın. Gençliğimize güvenim tamdır. O yüzden ilk işim gençlerimizin önünü açmak olacak" ifadelerini kullandı.

"MHP'nin yerel yöneticilere ulaşmakta sorunu var"

Delegelerle yaptığı görüşme sürecini de anlatan Akşener, çok değerli ve önemli bilgilere ulaştığını söyledi. Akşener, "MHP'nin yerel yöneticilerinin merkeze ulaşmakta ciddi sorunlar yaşadığını net bir şekilde gözlemledim. Merkezde alınan kararların da yerel yöneticilerimize anlatılma noktasında ciddi kopukluklar olduğunu tespit ettim. Kuracağımız sistemle, oluşturacağımız iletişim ağımızla merkez ve çevre arasındaki kopuşun önüne geçeceğiz. Böylece daha organize ve daha etkili bir MHP'yi mümkün kılacağız" dedi.

Kendisinin genel başkan seçilmesi durumunda ne değişeceği sorusuna yanıt veren Akşener, "Öncelikle Milletin dilini konuşacağız, ilçe ilçe gezeceğiz, halktan kopuk bir MHP yerine, halkla iç içe, kol kola bir MHP oluşturacağız. Bunu sağlayabilecek gücümüz, imkanımız fazlasıyla var. Kendimize güvendiğimiz noktada, doğru politikalar üretip, vatandaşımızın sesi olacağız. Tertemiz kadrolarımızla Türkiye'yi en iyi şekilde yönetmeye, geliştirmeye kararlıyız, inançlıyız" şeklinde konuştu.

"Başkanlık için referanduma gidilirse hayır çıkacak"

Başkanlık sistemi ve olası bir referandum süreciyle ilgili değerlendirmeler yapan Akşener, "Referanduma gidilmesi durumunda başkanlık sistemine nasıl hayır çıkacağını göstereceğim. Kesinlikle hayır çıkacak. Nisan'da değişim sağlandığı takdirde Tayyip Bey cesaret edip, referanduma gidemez. Başkanlık sisteminin Türkiye için çok doğru bir yönetim anlayışı ve rejimi olmadığını düşünüyorum. Parlamenter sisteminin ıslah edilmesi gereken yerler var, evet doğru. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nın sonsuz yetkileri var, sıfır sorumluluğu var. Yetkilerinin olduğu kadar sorumluluklarının olması, denetlenebilir olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasından öne çıkan diğer değerlendirmeler şöyle: Çözülme süreci dediğimiz, itiraz ettiğimiz, halka şikayet ettiğimiz konuyla ilgili olarak, teşkilatlarımız üzerinden her şehirde toplantılar düzenleyemedik. Akil adamların oluşturup şehirlerde gezdirilmesi karşısında demokratik tepkimizi ortaya koyamadık. Çözüm sürecindeki hataları anlatacak çok donanımlı bir kadroya sahip olmamıza rağmen bunu yapmadık. Bu kadar çok donanımlı insanımız varken, onların çözüm bizlerin çözülme süreci dediğimiz süreç sonucunda bugün şehirlerin hendek içinde kalmasına neden oldu.

Güneydoğu'da çarpışan komutanları, güvenlik güçlerini tutuklattınız, sonradan "ben aldatıldım" diyerek geri çıkardınız. Bunun hesabını da soracağız. Biz bütün bu yanlışlıkları görmüş olmamıza rağmen, vatandaşa bunu anlatamadık. Bütün bölgeleri dolaşabilirdik ve bugün gelinen noktada iktidarın diyecek sözü kalmazdı. Al başkanlık sistemini ver federasyonuna dönüşüyor iş. Türkiye buna direniyor. Türküyle, Kürdüyle direniyor. Onca hendeğe, kalkışma çabasına rağmen milletimiz beraber olmak için direniyor.

Bizim için Fırat'ın ötesine geçemez diyorlar. Böyle bir durum yok. Orası bizim kardeşim. Oradaki vatandaşlar benim vatandaşım. Allah nasip eder seçilirsem Şırnak'ta, Hakkari'de düğünlere katılacağım ve oradaki vatandaşlarımızın evlerinde misafir olacağım.