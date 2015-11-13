"Meral Akşener MHP genel başkanlığına aday oluyor" iddiası

MHP'de 1 Kasım'daki seçim yenilgisinin ardından muhalefet yönetim değişikliği için bastırırken nasıl bir tutum alacağı kamuoyu tarafından en çok merak edilen isim olan Meral Akşener'in Genel Başkanlık için Devlet Bahçeli'ye rakip olacağı öne sürüldü.

Meydan gazetesinin Ankara temsilcisi Ömer Şahin, MHP'deki son kulis bilgilerini köşesine taşıdı. Aday olup olmayacağı büyük merak konusu olan Meral Akşener'le ilgili duyumları aktaran Şahin, taraftarlarının İstanbul ve Ankara'da çalışma ofisleri bile tuttuğunu, Akşener'in salı günü ‘tüzük değişimi talebiyle olağanüstü kongre çağrısı yapacağını' bildiriyor.

Ömer Şahin'in Meydan'daki "Akşener’in kararı: Hazırım" başlıklı yazısı şöyle:

Meral Akşener son kararını verdi. MHP Genel Başkanlığına aday oluyor.

Akşener için Ankara ve İstanbul’da ofis tutuldu.

Koray Aydın, Musavvat Dervişoğlu gibi isimleri yanına alan Akşener, salı günü ‘tüzük değişikliği’ talebiyle çıkış yapacak.

Seçim yenilgisiyle morallerin bozulduğu MHP’de parti içi ve dışı ‘ülkücü muhalefet’ çalışmalarına hız verdi.

Musavvat Dervişoğlu zaten bayrak açmıştı, Süleyman Sazak epeydir çalışıyor, Selim Kaptanoğlu adaylığını açıkladı, Sinan Ogan’ın adaylığının eli kulağında...

Asıl merak konusu Meral Akşener’in ne yapacağı. Aday olacak mı? Kararsız mı? Yarışa girmiyor mu?

Devlet Bahçeli tüm bu salvolara karşı ne yapacak?

MHP gelecek haftadan itibaren hareketleniyor.

Size parti kulislerinden son bilgileri aktarayım.

Sinan Ogan aleni çalışıyor, oldukça enerjik. Pazartesi günü adaylığını ilan edecek.

Musavvat Dervişoğlu, Ümit Özdağ ve Koray Aydın aday olmuyor.

Sıra geldi ‘bomba’ habere. Meral Akşener kararını vermiş ve yarışa giriyor.

Meral Hanım, salı günü suskunluğunu bozuyormuş. Söylendiğine göre ‘tüzük değişimi’ talebiyle olağanüstü kongre çağrısı yapacakmış.

MHP tüzüğüne göre olağanüstü kongrede genel başkanlık seçimi olmuyor.

Eğer tüzükteki o ibare değişmezse 2018 yılına kadar genel başkanlık seçimi olamayacak.

Akşener’in iddialı bir hazırlık içinde olduğu Dervişoğlu, Koray Aydın gibi isimlerin de onun yanında yer alacağı öne sürülüyor.

Sinan Ogan’ı da yanlarına almak istiyorlar ama Ogan tek başına mücadelede ısrarlı.

Meral Hanım’ın İstanbul’da ülkücü, merkez sağ kökenli isimlerin ziyaretçi akınına uğradığı ve ‘aday olması’ yönünde baskıların arttığı anlatılıyor.

Taraftarları Akşener için Ankara ve İstanbul’da çalışma ofislerini tuttu. Hepsi salı gününe kilitlenmiş.

Radarını Akşener’e çevirmiş o kadar çok isimden bahsediliyor ki... Hatta kimi partilerden...

MHP dışına itilmiş ülkücüler, sağcı ve yeni oluşumcuların gözü kulağı Akşener’de.

Devlet Bey ve MHP yönetimi kendilerinden emin görüntü veriyorlar. Bahçeli hafta sonu il ve genel merkez yönetimlerini toplayacak. Muhtemelen Bahçeli’ye destek bildirisi çıkacak.

Genel merkez, muhaliflerin yeterli imzayı toplayamayacağına inanıyor.

Devlet Bey bu arada Anadolu turuna çıkıyor. Seçim sonrası teşekkür, takdir ve tebriklerini iletecek seçmene.

Kamuoyunda ne kadar eleştirilse de Bahçeli’nin MHP delegasyonu üzerindeki gücü tartışılmaz.