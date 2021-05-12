Meral Akşener: Kuvvetle inanıyorum ki partimiz temmuzda yüzde 18’i bulacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin katıldığı Bursa İl Teşkilatı'nın dijital platformdaki bayram buluşmasında, "Araştırma şirketlerinin neredeyse tamamının teyit ettiği kamuoyu yoklamalarına göre İyi Parti yerelde ve genelde adım adım iktidara yürüyor" dedi.

İyi Parti Bursa Teşkilatı'nın Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği dijital programa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 300'e yakın İyi Partili katıldı. Akşener'in önceden partililerine haber vermediği ve programa katılımının sürpriz olduğu öğrenilirken, İyi Parti lideri programda partisinin son dönemdeki gidişatına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Dijital platformdan partililere seslenen Akşener, "Araştırma şirketlerinin neredeyse tamamının teyit ettiği kamuoyu yoklamalarına göre İyi Parti yerelde ve genelde adım adım iktidara yürüyor. Yüzde 15-16 bandına oturduğu genel olarak kabul gören partimiz kuvvetle inanıyorum ki temmuzda yüzde 18’i bulacak. Göreceksiniz ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek. Bizler yeter ki vatandaşımızla hep iç içe olmaya devam edelim ve onları, yaşadıkları tüm sorunları çözeceğimize, her biri birer yürek yarası olan dertlerine derman olmaya geleceğimize bütün samimiyetimizle inandıralım" dedi.