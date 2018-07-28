Meral Akşener kararını verdi

İyi Parti'nin olağanüstü kurultayında genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'i ikna çabaları sonuç verdi. Kendisini ikna etmek için evinin önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, "Partimin başındayım" açıklaması yaptı. Akşener, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Partimin başındayım. Allah hepinizden razı olsun. Ama bugün komşularımızı çok rahatsız ettik. Şimdi dağılalım" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evine kapanan Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalışan partililer miting havasında bir araya gelmeye başladı. İstanbul dışından gelen parti üyeleri de Kurtköy’de araç konvoyu oluşturup Beylerbeyine hareket etti. Saat 17.30 sularında Akşener’in evinin önünde bir araya gelecek kalabalık ‘ dön’ çağrısında bulunacak. Evinden çıkmayan Akşener’in bu tablo karşısında ne yapacağı merakla bekleniyordu.

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluştu. Sabah saatlerinden itibaren Akşener'in evinin önüne gelenlerin bekleyişi akşam saatlerinde son buldu.

Meral Akşener: Partimin başındayım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, destek için evinin önünde bekleyen partililere seslendi. Akşener, "Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağım" dedi. Kendisini bekleyen partililere seslenen Akşener, "Herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Evet tekraren teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ama bugün komşularımızı çok rahatsız ettik. Şimdi dağılalım" diye konuştu.

Akşener ayrıca, pazartesi günü 15.00'te Başkanlık Divanı yapmak üzere genel merkezde olacağını söyledi.

Akşener’i genel başkanlığı bırakma kararına götüren sürecin, bir milletvekili adayının kendisine ‘madam‘ diye hitap ederek yaptığı eleştiriye parti yönetiminin yanıt vermemesinin tetiklediği öne sürülmüştü.